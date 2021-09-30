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Россия и Индия взаимно разместят у себя наземные станции навигационных систем

Штатная группировка навигационной системы составляет семь спутников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Индия разместит на территории РФ наземные станции своих навигационных систем, предоставив России возможность разместить на своей территории системы ГЛОНАСС. Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса.

"Ведется работа по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и индийской региональной навигационной спутниковой системы NavIC на территориях Республики Индии и Российской Федерации соответственно, а также по взаимному паритетному размещению наземных станций сбора измерений системы ГЛОНАСС и китайской Beidou на территории КНР и Российской Федерации соответственно", - говорится в документе.

NavIC (Navigation with Indian Constellation) - региональная навигационная спутниковая система Индии. Разработана Индийской организацией космических исследований (Indian Space Research Organization). Проект был одобрен правительством Индии в мае 2006 года. Штатная группировка навигационной системы составляет семь спутников: три находятся на геостационарной орбите, четыре - на геосинхронной. Точность определения координат на территории Индии для гражданских потребителей - до 10 м.

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