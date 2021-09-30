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В NASA опровергли предположения о повреждении панели радиаторов на МКС

Представитель организации отметил, что видимые повреждения на опубликованной российским космонавтом Олегом Новицким фотографии были зафиксированы еще в 2012 году

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Новых повреждений панели радиаторов на МКС нет, те, что можно видеть на снимках российского космонавта Олега Новицкого, зафиксированы еще в 2012 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в NASA.

В среду российский космонавт Олег Новицкий опубликовал у себя в Twitter фотографии МКС в новой конфигурации, которые были сделаны во время перестыковки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Некоторые комментаторы обратили внимание на повреждения на панели радиаторов, сочтя их за новые. "Повреждения на этой панели радиаторов не новые и описаны еще в техническом докладе в 2012 году. Станция продолжает работать в штатном режиме", - сказал ТАСС представитель NASA.

Новые фотографии МКС были сделаны во время перестыковки корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

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