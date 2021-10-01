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До конца года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Байконур

В ЦЭНКИ отметили, что также с этой площадки будет запущена одна ракета-носитель "Протон"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 октября. /ТАСС/. Пять ракет-носителей "Союз" будут запущены с космодрома Байконур до конца года. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

"Еще планируется пять пусков до конца года с этой площадки (со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур - прим. ТАСС)", - сказал Мухамеджанов.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, также с Байконура будет запущена одна ракета-носитель "Протон".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время научно-практической конференции "Орбита молодежи" сообщил, что до конца года со всех космодромов ожидается около 15 пусков ракет космического назначения.

Со стартовой площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур проводятся пуски ракеты-носителя "Союз-2".

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