Космический аппарат BepiColombo совершит первый пролет мимо Меркурия

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Первый пролет автоматического космического аппарата BepiColombo мимо Меркурия будет осуществлен в ночь на субботу на расстоянии чуть меньше 200 км от поверхности планеты. Об этом сообщило в пятницу Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Сегодня ночью BepiColombo осуществит первый из шести пролетов Меркурия, в ходе каждого из которых будет изменять [свою] траекторию", - отметили в агентстве. Серия маневров необходима, в частности, для того, чтобы замедлить аппарат после двух лет сближения с Солнцем и закрепить его в гравитационном поле Меркурия, чтобы он мог остаться на орбите планеты. Планирование и контроль за операцией осуществляется из центра управления полетами ЕКА в Дармштадте (ФРГ).

"В ходе первого пролета скорость аппарата изменится на 2,1 км/с относительно Солнца и он пройдет на расстоянии 198 км от поверхности планеты 2 октября в 01:34 по центральноевропейскому времени [02:34 мск]", - уточнили в пресс-службе ЕКА. Изначальная скорость BepiColombo относительно Солнца составляет 54 км/с.

В начале августа BepiColombo совершил проход мимо Венеры, в ходе которого операторы провели корректирующий маневр, чтобы обеспечить более точный выход на Меркурий. Пролетая мимо планеты на высоте 550 км, аппарат успел несколько раз запечатлеть ее на фото. Как сообщило ЕКА, "проносясь мимо Венеры, BepiColombo почувствовал жар этой планеты. Отражающийся от ее поверхности свет нагрел его корпус до плюс 50 градусов Цельсия".

О миссии BepiColombo

Главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия, соответствующая программа выполняется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований). В ходе миссии к планете должны быть доставлены два орбитальных аппарата, задачей которых станет всестороннее изучение ближайшей к Солнцу планеты и окружающего пространства, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. Согласно плану, зонды должны достичь цели к декабрю 2025 года.

Ряд научных приборов, установленных на борту орбитальных аппаратов (европейского зонда MPO и его японского собрата MMO), разработан при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS, состоящего из двух нейтронных спектрометров.