Госкомиссия 4 октября утвердит киноэкипаж для полета на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 3 октября. /ТАСС/. Госкомиссия в понедельник окончательно утвердит экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" для полета на МКС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

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"В понедельник, 4 октября, состоится заседание Государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - отметили в Роскосмосе.

Затем члены основного и дублирующего экипажей в 13:00 мск примут участие в предстартовой онлайн-конференции, которая будет транслироваться на сайте ТАСС, Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

Накануне на космодроме Байконур прошли генеральные испытания ракеты-носителя "Союз-2.1а", которые включают проверку функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты "Союз-2" от стартового стола. "Сегодня и завтра пройдут "проливки" - проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом", - добавили в госкорпорации.

Планируется, что на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.