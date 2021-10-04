Актер, сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути", полетит в космос на корабле New Shepard

ТАСС, 4 октября. Актер Уильям Шетнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969), отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin 12 октября. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Актер Уильям Шетнер <...> полетит на борту New Shepard", - указано в заявлении. Также к полету присоединится вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс.

"Я давно знаю о космосе. И я воспользуюсь случаем, чтобы увидеть его своими глазами. Какое чудо", - приводятся в тексте слова 90-летнего актера.

24 сентября портал TMZ сообщил, что Шетнер может отправиться в космос на корабле New Shepard. Помимо роли в телесериале, канадский актер исполнил роль капитана Джеймса Тиберия Кирка в семи художественных фильмах "Звездный путь". Он известен также по телесериалам "Ти Джей Хукер", "Юристы Бостона" и других.

Ранее Blue Origin заявила, что во втором пилотируемым полете на корабле New Shepard примут участие четверо астронавтов, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes.