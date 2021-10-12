Орбиту МКС подняли для подготовки к старту "Союза" с туристами из Японии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована в рамках подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-20", на котором в декабре отправятся в космос два туриста из Японии. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр выполнен при помощи двигателей модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они были включены в 10:05 мск и проработали 38,9 секунды. "В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") рассчитывают обновленные параметры орбиты МКС", - добавили в госкорпорации.

Сейчас на борту МКС находятся 10 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.