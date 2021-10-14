Ракета "Союз" выведет на орбиту 36 спутников OneWeb

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb будет запущена с космодрома Восточный в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На 14 октября 2021 года в 12:40:10 по московскому времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - отметили в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет около четырех часов.

Это будет шестой полностью коммерческий запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. Космический аппараты были доставлены на аэродром Игнатьево (Благовещенск, Россия) на самолете Ан-124-100. Позже специалисты транспортировали их на космодром Восточный. Запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 358.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.