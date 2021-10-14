Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Восточного

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в четверг пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

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Как уточнили в госкорпорации, на космодроме Восточный состоялось заседание госкомиссии. "По результатам прошедших испытаний члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 12:40:10 по московскому времени 14 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

После запуска спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов.

На космодром прибыл гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он будет наблюдать за пуском. Об этом глава госкорпорации сообщил в своем Telegram-канале.

В результате запуска число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.