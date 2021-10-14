Пуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" состоится 16 октября

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 14 октября. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) 16 октября планирует осуществить пуск корабля "Шэньчжоу-13" к орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в четверг управление программы пилотируемых космических полетов страны.

"Мы собираемся осуществить пуск 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск, 15 октября)", - рассказал на пресс-конференции заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

По его словам, в период нахождения на орбите тайконавты совершат два или три выхода в открытый космос, а также будут проводить несколько научных исследований.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту будет использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф" (CZ-2F).

Китай с периодически осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. Пекин впервые отправил в околоземное пространство тайконавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй), а через пять лет КНР успешно осуществила миссию по выходу человека в космос. Нынешний запуск "Шэньчжоу" - второй за текущий год, космонавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз - шесть месяцев.

Китайская космическая станция

20 сентября Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" отправил на орбиту грузовой транспорт "Тяньчжоу-3" с продовольствием, оборудованием и всем необходимым для длительного пребывания космонавтов в околоземном пространстве. Тем самым была завершена подготовка к отправке на станцию очередной группы тайконавтов.

Пуск "Шэньчжоу-13" - шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, на котором были осуществлены испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует провести работы второй стадии, на которой будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого на орбиту планируется отправить еще шесть космических аппаратов, из них два модули "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" (космическая лаборатория "Небесная мечта"), еще два - пилотируемые, остальные - грузовые.

Китайская станция находится на высоте 400 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступна при осуществлении международных проектов.