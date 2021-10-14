Рогозин назвал работу разгонного блока "Фрегат" великолепной

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 14 октября. / ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высоко оценил работу разгонного блока "Фрегат", ракеты-носителя "Союз-2.1б" и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области. Оценку он дал, отвечая на вопросы журналистов, во время пресс-подхода на космодроме Восточный в четверг.

"Фрегат" работает великолепно, к нему нет ни малейших замечаний. Ну и ракета-носитель, стартовый комплекс - в принципе, замечаний нет. Я иногда напрягаюсь, когда нет замечаний. Обычно должны быть замечания, потому что надо что-то устранять", - сказал Рогозин.

В четверг ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, в результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358. Включение двигателей разгонного блока "Фрегат", которому предстоит вывести на орбиты спутники, прошло в расчетное время.

В четверг состоялся заключительный запуск ракеты "Союз-2.1б" с Восточного в 2021 году и это - рекордное количество пусков в течение года с момента начала работы космодрома. По заявлению Рогозина, в 2022 году с Восточного будет произведено столько же пусков, сколько и в 2021 году.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.