Экипаж с Пересильд на корабле "Ю. А. Гагарин" вернется на Землю утром в 17 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа на борту совершит посадку в степи Казахстана утром в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 17 октября 2021 года запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18)", - отметили в госкорпорации.

На Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, а также первые побывавшие в космосе представители киноиндустрии - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" пробыл на орбите 12 суток, Новицкий находился на МКС с апреля.

Программа спуска

Закрытие люков между кораблем "Ю. А. Гагарин" и многоцелевым лабораторным модулем "Наука" запланировано с 00:45 до 01:05 мск. После этого члены экипажа переоденутся в скафандры, займут свои места в спускаемом аппарате и будут готовиться к спуску.

Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:14 мск, после чего он перейдет в автономный полет, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда капсула с космонавтами войдет в плотные слои, она начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг спускаемого аппарата образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы затруднит связь с экипажем на несколько минут.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-18" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Кино в космосе

Во время полета Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые проходили съемки художественного фильма. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Как рассказал перед полетом на онлайн-конференции в ТАСС Шипенко, сценарий был адаптирован под космонавтов. Новицкому досталась роль члена экипажа, которого будет спасать Пересильд вместе со Шкаплеровым и Дубровым.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну". При этом процесс их адаптации к невесомости, отмечал глава госкорпорации, шел с некоторым опережением.

"Наука" на орбите

Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль "Наука" в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля "Наука" со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции.

Пока Новицкий и Дубров были вместе на МКС, на борту произошло несколько нештатных ситуаций: незапланированное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки, включение аварийной сигнализации из-за срабатывания датчика задымления, потеря ориентации МКС во время проверки двигателей "Союза МС-18". Проблемы были оперативно решены.

Также Новицкий в ручном режиме осуществил перестыковку корабля "Ю. А. Гагарин" с малого исследовательского модуля "Рассвет" на МЛМ "Наука". На борту также находились космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Таким образом, "Ю. А. Гагарин" стал первым кораблем, причалившим к "Науке".

Хорошая погода и свиные ребрышки

В пятницу руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким предположил, что спускаемый аппарат может приземлиться на днище без кувырков.

"Погода <...> я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два-три метра у земли. Температура плюс четыре-пять градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей", - сказал Соловьев.

В свою очередь старший оперативный группы управления силами и средствами поиска и спасания Центрального военного округа полковник Сергей Батаков сообщил журналистам, что поисково-спасательная группа ЦВО готова к встрече спускаемого аппарата "Союз МС-18" с киноэкипажем. В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица". Военные спасатели встретят экипаж с березовым соком.

Родные встретят членов экипажа уже в Центре подготовки космонавтов, куда Новицкий, Пересильд и Шипенко приедут для прохождения реабилитации. Как рассказала в сентябре жена космонавта Юлия Новицкая, ее супруг уже сделал первые "заказы" на приземление. "Он не стал отступать от традиций первых двух раз - картофельный белорусский пирог и жареные свиные ребрышки. Это пока первое пожелание, думаю, в дальнейшем список расширится", - поделилась она.

Реабилитация Новицкого будет проходить в несколько этапов: первые две недели он проведет в Центре подготовки космонавтов, позже отправится в санаторий. Восстановление Пересильд и Шипенко после краткосрочного полета в космос составит около недели.