Новицкий, Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко эвакуированы из приземлившегося в воскресенье в казахстанской степи спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Первым из спускаемого аппарата достали командира корабля Новицкого, а затем Пересильд и Шипенко. Их встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, медики, спасатели и другие специалисты.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск. Корабль отстыковался от МКС в воскресенье в 04:14 мск. На станции остались семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".

Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль "Наука" в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля "Наука" со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Дубров остался на орбите, его командировка продлится до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле "Союз МС-19".