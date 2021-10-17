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Пересильд рассказала, что грустит из-за возвращения с МКС на Землю

Как отметила актриса, сначала казалось, что 12 дней экспедиции на МКС - это много

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что ей грустно из-за окончания экспедиции на МКС.

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"У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться", - сказала она в эфире Первого канала после приземления спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с участниками киноэкипажа.

"Ведь понятно, что это было единожды только", - пояснила актриса.

Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск воскресенья.

Пересильд и Шипенко первыми в мире снимали в космосе художественный фильм - драму под рабочим названием "Вызов", рассказывающую о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

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