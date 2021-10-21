На космодроме Плесецк начался "сухой" вывоз ракеты "Ангара"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Сухой" вывоз тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на стартовый стол в рамках подготовки к летным испытаниям начался на космодроме Плесецк. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сухой вывоз ракеты-носителя "Ангара-А5" начался на северном космодроме Плесецк", - отметил собеседник агентства.

"Сухой" вывоз - это комплекс проверок и испытаний непосредственно на стартовом столе космодрома, ракета-носитель при этом не заправляется топливом.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что в настоящий момент ведется сборка ракеты "Ангара-А5", дата ее пуска будет определена 20 декабря.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.