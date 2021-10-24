Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 в субботу стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, она должна вывести на орбиту два спутника связи - SES-17 и SYRACUSE 4A. Трансляцию ведет компания-оператор Arianespace.

Общая продолжительность миссии составит около 40 минут. Спустя примерно полчаса после старта от разгонного блока отделится первый спутник, еще через 10 минут - второй.

Спутник SES-17 принадлежит оператору спутниковой связи SES и призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Разработанный компанией Thales Alenia Space аппарат имеет массу 6,4 тонны, а срок его службы оценивается в 15 лет.

Спутник SYRACUSE 4A, также разработанный Thales Alenia Space, принадлежит французскому министерству вооруженных сил и призван обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Помимо французских ВС, он также сможет обеспечивать нужды "операторов из Европы и НАТО". Масса аппарата составляет 3,8 тонны, срок службы - 15 лет.