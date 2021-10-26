Россия и ОАЭ обсудят перспективы сотрудничества в лунных программах и создании замены МКС

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Россия и ОАЭ намерены обсудить перспективы сотрудничества в организации лунных миссий и создании новой космической станции. Такие намерения глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и государственный министр по передовым технологиям ОАЭ - председатель Космического агентства ОАЭ Сара бинт Юсеф аль-Амири высказали во вторник перед подписанием межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Мы сейчас вплотную подходим к необходимости принятия решения о том, что будет после МКС <...> Как будет работать новая станция, на каком она наклонении будет, ее будущий функционал, ее полезность для человечества, - сказал глава Роскосмоса. - У нас высокие компетенции до сих пор в этом вопросе, есть масса нереализованных идей, которые мы хотели бы претворить в жизнь".

"Поэтому с удовольствием хочу с вами продолжить разговор уже, наверное, без такого обилия участников, как сегодня на этой встрече. Но просил бы вас найти время со мной побеседовать в любое удобное для вас время, с нашими специалистами, я хотел бы вас погрузить в эту тему", - обратился Рогозин к аль-Амири.

Он также предложил ОАЭ сотрудничество в области обеспечения оборудованием будущей лунной станции.

В свою очередь аль-Амири заявила, что хотела бы изучить информацию об этих проектах и предложила организовать взаимодействие между специалистами двух стран, чтобы продолжить этот диалог. "Я уверена, что мы сможем обсудить механизм создания нашего партнерства, который принесет выгоду обеим странам", - подчеркнула она.

Россия и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в рамках межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ подписали во вторник в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае глава Роскосмоса Рогозин и государственный министр по передовым технологиям ОАЭ - председатель Космического агентства ОАЭ аль-Амири.

О конгрессе

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.