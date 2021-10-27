Госкомиссия допустила ракету "Союз" с кораблем "Прогресс" к заправке и пуску

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в четверг пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на борту топливом и пуск, который запланирован в 03:00 мск 28 октября", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

На ракету нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Предполагается, что "Прогресс" доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты. Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.