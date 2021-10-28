Зонд Juno раскрыл различия в структуре центра и окраин Большого красного пятна Юпитера

ТАСС, 28 октября. Зонд Juno детально изучил структуру Большого красного пятна Юпитера, крупнейшего урагана Солнечной системы, и обнаружил значительные различия в его глубине в центральных регионах и на окраинах. Результаты замеров были опубликованы специалистами NASA в статьях в журнале Science.

"Наши наблюдения показывают, что центральные регионы Большого красного пятна уходят на значительно меньшую глубину в недра Юпитера, около 500 км, чем окружающие зональные вихри, чья высота составляет около 3 тыс. км. Причины существования этих различий пока неясны", - пишут исследователи.

Большое красное пятно Юпитера, открытое в 1665 году итальянским астрономом Джованни Кассини, представляет собой мощнейший ураган-антициклон, ветер в котором движется со скоростью примерно в 430 км/ч. Этот ураган может поспорить по размерам с планетами - он примерно в 1,3 раза шире, чем диаметр Земли, а перепад температур там достигает несколько сот градусов.

На рубеже веков астрономы открыли несколько предположительных намеков на то, что Большое красное пятно начало исчезать. В частности, анализ старых фотографий пятна и заметок астрономов XIX века показал, что всего 150 лет назад внутри него могло поместиться не одна, а сразу три Земли. Что заставляет ураган уменьшаться и как этот процесс влияет на его поведение, ученые не знали.

Структура крупнейшего урагана

Группа планетологов под руководством Скотта Болтона, руководителя миссии Juno в NASA, получила первые ответы на эти вопросы в ходе анализа данных, собранных во время двух пролетов зонда Juno над Большим красным пятном. Во время этих сближений ученые просветили ураган при помощи микроволнового радиометра MWR, а также изучили структуру гравитационного поля планеты в этой точке.

Эти наблюдения, произведенные с расстояния в 100 тыс. км от поверхности Юпитера, привели сразу к нескольким неожиданным открытиям. В частности, гравитометрические замеры указали на то, что центральные регионы Большого красного пятна не были столь глубокими, как это ожидали увидеть планетологи, опираясь на результаты теоретических расчетов.

В среднем, его глубина составляла около 500 км, что в относительном выражении составляет лишь 0,5% от радиуса планеты. Для сравнения, высота типичных земных циклонов и ураганов обычно достигает 1-4% от общей толщины атмосферы нашей планеты, что делает крупнейший циклон Солнечной системы необычно "низким".

При этом замеры с MWR указали на то, что периферийные зональные вихри, окружающие ядро Большого красного пятна, уходят на значительно большую глубину в недра Юпитера - их типичная высота составляет около 3 тыс. км, что не характерно для всех других изученных юпитерианских вихрей.

В дополнение к этому, ученые раскрыли температурные аномалии и необычный характер распределения аммиака и воды в глубинных регионах Большого красного пятна. Объяснение этого, как и причины существования больших различий в высоте центральных и периферийных регионов урагана пока остаются неизвестными для ученых, подытожили Болтон и его коллеги.