NASA и SpaceX перенесли дату отправки миссии Crew-3 на МКС на 3 ноября

ТАСС, 30 октября. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX изменили сроки отправки третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) из-за непогоды. Теперь запуск миссии запланирован на 3 ноября, говорится в заявлении американского космического ведомства.

"NASA и SpaceX теперь намерены запустить третий экипаж на МКС в 1:10 по времени Восточного побережья США (8:10 мск - прим. ТАСС) 3 ноября из-за циклона, формирующегося в долине Огайо и на северо-востоке США в эти выходные, который усилит ветер и волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon. [Такие условия не позволят осуществить] попытку запуска 31 октября", - отмечается на сайте NASA.

На борту космического корабля компании SpaceX будут находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ранее запуск планировалось провести 30 октября, запасной датой было установлено 31 октября. Следующую ротацию американской части экипажа станции планируется провести в апреле.