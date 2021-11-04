Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем народного единства, который празднуется 4 ноября.

"Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Дубров призвал россиян помнить, как объединялся народ ради победы над общим врагом, ради жизни, мира и процветания. "Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины. Будьте здоровы и берегите своих близких", - отметил космонавт.

В октябре в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что космонавты Шкаплеров и Дубров будут работать в День народного единства по стандартному графику. Выходными у них будут только 6 и 7 ноября.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Шкаплеров и Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.