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Орбиту МКС 16 ноября скорректируют почти до 421 км

Ее поднимут, чтобы обеспечить необходимые баллистические условия для выведения и стыковки со станцией "Союза МС-20"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 16 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.

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"С целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20" на 16 ноября 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". По предварительной информации, двигатели будут включены в 20:40 мск и проработают 478 секунд.

"Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 км и составит около 420,76 км над поверхностью Земли", - добавили в Роскосмосе.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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