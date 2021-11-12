Компания SpaceX отложила на сутки вывод на орбиту еще 53 спутников для сети Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX приняла решение перенести на субботу вывод на орбиту еще 53 мини-спутников для своей сети Starlink. Как она отметила в пятницу на странице в Twitter, запуску ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) мешают "неблагоприятные погодные условия".

Старт должен был состояться 12 ноября в 07:41 по местному времени (15:41 мск). Теперь он планируется 13 ноября на 07:19 по местному времени (15:19 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту 1844 мини-спутника.