Ракету "Протон" со спутниками "Экспресс" запустят с Байконура 6 декабря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", будет запущена с космодрома Байконур 6 декабря. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что аппараты были доставлены на космодром 18 октября.

"В настоящее время ведется их подготовка к запуску. Он запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", - сообщили в Роскосмосе.

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор ИСС им. М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года.