Космонавт рассказал, что испытания на МКС композита для защиты от радиации будут идти годы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Испытания углеродного композита для защиты от космического воздействия займут годы. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

"Он [эксперимент] будет проходить не один месяц, а годы, чтобы получить данные, как этот полимер защищает от космической радиации", - сказал он.

По словам космонавта, первая часть эксперимента будет идти внутри станции, вторая - в открытом космосе. Оборудование для эксперимента планируется доставить в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-19".

"На станцию будет доставлено оборудование: тубус, сделанный из специального композитного полимера, который защищает от радиации, в него будет помещен датчик-дозиметр, такой же дозиметр будет экспонироваться рядом", - пояснил Шкаплеров.

Он уточнил, что внутри станции материал будет размещен в одной из кают космонавтов. Данные будут считываться примерно раз в две недели - месяц, чтобы понять, в какой степени композит защищает от радиации.

Ранее Роскосмос сообщил, что Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Центр подготовки космонавтов изобрели многослойный полимер - углеродный композит для защиты от космического воздействия.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12905507.