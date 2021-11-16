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Европейская ракета Vega с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Vega ("Вега") во вторник стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, чтобы вывести на орбиту три спутника, которые будут работать по программе Министерства вооруженных сил Франции. Об этом в своем "Твиттере" сообщило во вторник Европейское космическое агентство.

"Старт ракеты Vega состоялся сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это третий запуск ракеты Vega в этом году.

Vega - европейская одноразовая ракета космического назначения. Названа в честь яркой звезды в созвездии Лиры. Предназначена в основном малых спутников (весом 1-2 т), а также мини- (от 300 кг до 1 т) и микроспутников (до 300 кг), используемых в научных целях и для наблюдения за поверхностью Земли. Может выводить в космос как один, так и несколько аппаратов.

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