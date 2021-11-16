В ЕКА заявили, что еще рано корректировать орбиту МКС после испытания Минобороны РФ

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Решение об изменении орбиты Международной космической станции (МКС) после проведенного Минобороны РФ испытания, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат, принимать пока рано, необходимо больше данных по обломкам. Об этом заявил глава группы координации и стратегии отдела пилотируемых и автоматизированных полетов Европейского космического агентства (ЕКА) Дидье Шмитт.

"Пока еще слишком рано принимать решение о корректировке орбиты станции, - приводит его слова Agence France-Presse. - Чтобы избежать [столкновений], необходимо предсказывать их заблаговременно, тогда мы сможем заставить МКС немного подняться или опуститься. Для этого нужна точная карта [обломков], а ее нет, потому что они совершенно новые". Он добавил, что сбор данных по новым обломкам на орбите продолжается.

Шмитт утверждает, что после испытаний новые обломки двигались по той же орбите, что и МКС, и некоторые прошли на расстоянии 1 км от станции. "По нашим данным, риск столкновения будет в пять раз выше в ближайшие недели или даже месяцы, - констатировал он. - Из-за разницы в наклоне к Земле не ожидается, что МКС в ближайшем будущем пройдет через тот же район, что и обломки".

Специалист отметил, что самой большой опасностью обломков на орбите является потенциальный "эффект домино", когда каждое следующее столкновение грозит появлением еще большего числа обломков. В то же время он заверил, что станция оснащена датчиками давления и при разгерметизации одного из отсеков есть возможность изолировать его и устранить утечки.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. В военном ведомстве особо отметили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Оборонное ведомство также уточнило, что фрагменты уничтоженного спутника не угрожают МКС, поскольку она находится ниже на 40-60 км.