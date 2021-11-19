Запуск ракеты компании Astra с космодрома на Аляске отложили на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Американская компания Astra отложила на сутки запланированный на четверг запуск своей ракеты-носителя с тестовым грузом Космических сил США. Об этом сообщили во время трансляции, которая велась на сайте компании.

Старт ракеты с площадки Тихоокеанского космопорта на острове Кадьяк (штат Аляска) должен был состояться после 21:00 по местному времени (09:00 пятницы мск). Обратный отсчет несколько раз останавливался из-за технических неполадок. Точную причину переноса нынешнего старта в компании обещали сообщить позднее.

Предыдущий запуск этого носителя прошел в конце августа и завершился неудачей: через несколько минут после старта двигатели ракеты отключились, она потеряла устойчивость и не доставила груз Космических сил США на орбиту.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей.