В небе над Москвой с 21 ноября по 8 декабря будет видно МКС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы в темное время суток смогут наблюдать пролет Международной космической станции с 21 ноября по 8 декабря. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров в субботу.

"На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции", - написал Шкаплеров на своей странице в Instagram.

Согласно представленному графику, пролеты над Москвой начнутся с воскресенья и завершатся 8 декабря.

"По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу с запада на восток обращает на себя внимание наблюдателей", - отметил космонавт.

Шкаплеров отметил, что с помощью телескопа разглядеть МКС сложно. А невооруженным взглядом иногда очень хорошо. Чтобы увидеть станцию, нужно наблюдать за южным небосклоном.