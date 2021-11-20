Космонавты на МКС проведут тренировку по ручной стыковке узлового модуля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту МКС, проведут тренировку по ручной стыковке узлового модуля "Причал". Об этом сообщил Шкаплеров в субботу.

"В понедельник у нас будет тренировка. Будем отрабатывать на станции с инструктором действия по ручной стыковке, если что-то пойдет не так", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам космонавта, члены экипажа еще на Земле отрабатывают действия по ручной стыковке. Для этого в Центре подготовки космонавтов существуют специальные тренажеры.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

В новость внесена правка (22:43 мск) - передается с уточнением названия модуля в первом абзаце, верно - "Причал".