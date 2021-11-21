"Союз" с новым российским модулем для МКС установлена на стартовом столе Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" установлена на стартовый комплекс площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

На площадке начались работы по графику первого стартового дня.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.