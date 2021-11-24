Рогозин планирует назвать модули новой орбитальной станции в честь регионов России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Модули перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) могут быть названы в честь регионов России. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"Наука" еще в июле пристыковалась к МКС. У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и т. п.", - написал Рогозин в ответ одному из пользователей Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск. Масса выведенной нагрузки составила 8,18 тонн. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована 18 марта.

Корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.