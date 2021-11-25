В России разработали многоразовый межконтинентальный стратоплан

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере - это следует из описания изобретения Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева к патенту, размещенному в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

"Предлагаемое устройство относится к космическим транспортным кораблям многократного применения и может быть использовано в области авиации для межконтинентальных перелетов с экономией времени, - говорится в материалах Роспатента.

Согласно этим данным, ключевая особенность аппарата заключается в том, что он содержит возвращаемый на место старта разгонный блок в виде опоясывающего фюзеляж овального крыла.

Аналогичные летательные аппараты в настоящее время разрабатывает американская компания SpaceX и британская Reaction Engines Limited. Проект SpaceX Starship состоит из двух возвращаемых на землю ступеней с размещением полезной нагрузки в последней ступени. Проект Skylon компании Reaction Engines Limited состоит из фюзеляжа с крыльями и горизонтальными управляющими поверхностями впереди и сзади фюзеляжа и хвостовым стабилизатором.