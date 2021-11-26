Роскосмос заявил, что автономный полет узлового модуля "Причал" проходит без замечаний

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полет узлового модуля "Причал", который был запущен в среду с космодрома Байконур, проходит без замечаний. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Полет узлового модуля "Причал" проходит без замечаний, до стыковки с Международной космической станцией остается около 8 часов", - указано в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск 24 ноября. Масса выведенной нагрузки составила 8,18 тонны. Как сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков, это рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на ракете-носителе "Союз-2".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована 18 марта.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.