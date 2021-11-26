Космический мусор не будет угрожать зонду Solar Orbiter во время сближения с Землей

ТАСС, 26 ноября. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) просчитали траекторию движения зонда Solar Orbiter во время его сближения с Землей в субботу, 27 ноября, и выяснили, что частицы космического мусора не будут угрожать космическому аппарату, чего опасались ученые ранее. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕКА.

"Последние расчеты специалистов показывают, что траектория полета Solar Orbiter не будет близко подходить к любым фрагментам космического мусора. Это говорит о том, что нам не придется проводить маневры, запланированные на тот случай, если подобное столкновение было бы возможным. При этом у нас остается возможность их осуществить, если это потребуется в момент сближения с Землей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕКА, на пути к светилу Solar Orbiter совершит несколько сближений с Землей и Венерой, которые помогут зонду достичь необходимой скорости для сближения с Солнцем. Первый подобный маневр - сближение с Венерой - зонд успешно прошел в декабре 2020 года, а второй состоится завтра, в ходе него аппарат ЕКА и NASA пролетит на расстоянии всего в 460 километров от поверхности Земли.

Столь тесное сближение с Землей означает, что зонд пройдет через два облака космического мусора, окружающего нашу планету в окрестностях геостационарной и низкой околоземной орбиты. По этой причине руководство миссии предусмотрело возможность проведения маневров перед сближением с Землей для того, чтобы исключить даже небольшую возможность столкновения.

В минувшие сутки специалисты ЕКА повторно просчитали траекторию движения Solar Orbiter с учетом последних поступивших данных и пришли к выводу, что эти маневры не потребуются, так как зонд пролетит на большом расстоянии от всех известных фрагментов космического мусора. При этом ученые отмечают, что пилоты миссии сохранят возможность осуществить подобные маневры вплоть до максимального сближения с Землей, если возникнет такая необходимость.

По текущим планам ЕКА, при сближении с поверхностью планеты Solar Orbiter детально изучит характер взаимодействий магнитного поля планеты и солнечного ветра, а также проведет ряд совместных замеров с миссиями Cluster и Swarm. Эти замеры помогут физикам понять, с какой скоростью меняется структура магнитного поля Земли и как эти перемены влияют на работу орбитальных спутников.

О миссии Solar Orbiter

Solar Orbiter - совместный проект NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью примерно $1,5 млрд. Миссия зонда рассчитана на семь лет, в течение которых аппарату весом около двух тонн предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. Он был запущен 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.

Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволит аппарату приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км.