Ракету "Союз" начали вывозить на стартовый стол Гвианского космического центра

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" на стартовый стол начался в Гвианском космическом центре (ГКЦ, космодром Куру). Об этом сообщается в Twitter Роскосмоса.

Гвианский космический центр на связи с Россией! На европейском космодроме во Французской Гвиане начался вывоз российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» из монтажно-испытательного корпуса. pic.twitter.com/GnWgQXVinK

"На европейском космодроме во Французской Гвиане начался вывоз российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" из монтажно-испытательного корпуса", - говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами "Галилео" с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 1 декабря 2021 года.

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-СТ". С момента первого запуска 21 октября 2011 года уже осуществлено 25 пусков ракет "Союз-СТ".