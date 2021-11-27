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Ракету "Союз" начали вывозить на стартовый стол Гвианского космического центра

В Роскосмосе ранее сообщали, что запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами "Галилео" с космодрома Куру запланирован на 1 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" на стартовый стол начался в Гвианском космическом центре (ГКЦ, космодром Куру). Об этом сообщается в Twitter Роскосмоса.

"На европейском космодроме во Французской Гвиане начался вывоз российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" из монтажно-испытательного корпуса", - говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами "Галилео" с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 1 декабря 2021 года.

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-СТ". С момента первого запуска 21 октября 2011 года уже осуществлено 25 пусков ракет "Союз-СТ".

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