Рогозин рассказал об улучшении прочностных характеристик корабля "Орел"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Технология изготовления теплового экрана корабля "Орел" была изменена для улучшения прочностных характеристик. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пришлось пересмотреть технологию изготовления теплового экрана для улучшения его прочностных характеристик", - написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос, какие проблемы возникли при создании корабля.

По словам главы Роскосмоса, сейчас идут статические и динамические испытания. "Есть трудности, но двигаемся вперед - к началу летных испытаний в декабре 2023 года", - пояснил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусмотрена. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.