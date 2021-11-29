Институт Роскосмоса разработает способные менять функционал полезной нагрузки спутники

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш разработает спутники, которые смогут изменять функционал полезной нагрузки прямо на орбите. Об этом сообщил ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации Сергей Прохоров.

В Роскосмосе уточнили, что исследования по созданию гибких цифровых нагрузок будут входить в научно-исследовательские работы "Цифра". "Работы в данной области позволят создавать космические аппараты с высокой пропускной способностью и возможностью реконфигурации полезной нагрузки на орбите", - отметил Прохоров.

По словам директора департамента, речь идет про перестройку режима работы, чтобы перебрасывать мощность излучения на районы, где запрос на трафик выше.

Научно-исследовательскими работами (НИР) по созданию макетов унифицированных платформ (НИР "Типоряд"), гибкой цифровой нагрузки (НИР "Цифра") и бортовой аппаратуры лазерной связи (НИР "Лазер") будет заниматься ЦНИИмаш. Работы будут проводиться в рамках программы "Сфера".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Осенью текущего года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что программа "Сфера" будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.