Выход астронавтов NASA в открытый космос назначен на 2 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 2 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее назначенная на 30 ноября миссия астронавтов была отменена из-за сообщения о "приближающихся к станции обломках". "NASA определило, что орбита обломков не представляет риска для запланированного выхода в открытый космос Тома Маршберна и Кайлы Бэррон <...>. Выход в космос для замены работающей со сбоями антенны на станции запланирован на четверг, 2 декабря", - говорится в сообщении.

78-е по счету работы в открытом космосе для американских астронавтов начнутся в 15:10 мск. Выход Маршберна и Бэррон продлится около 6,5 часа. С борта МКС им будет помогать астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, он будет контролировать работу манипулятора Canadarm-2.

На МКС в настоящее время также несут вахту россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Раджа Чари.