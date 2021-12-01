Пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли из-за ветра

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ветер стал причиной переноса на сутки пуска ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя космическими аппаратами Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что технических проблем нет.

В ночь на среду глава компании - оператора запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени.