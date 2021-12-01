{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли из-за ветра

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, технических проблем нет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ветер стал причиной переноса на сутки пуска ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя космическими аппаратами Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что технических проблем нет.

В ночь на среду глава компании - оператора запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
SpaceX сместила орбиты спутников Starlink для уклонения от космического мусора
При этом глава SpaceX Илон Маск отметил, что и МКС, и грузовой корабль компании Dragon оснащены защитными экранами, позволяющими им поглощать удары высокоскоростных объектов
Читать полностью