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Фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с МКС 3 декабря

В Роскосмосе сообщили, что решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фрагмент американской ракеты Pegasus в пятницу днем пройдет на расстоянии 5,4 км от МКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днем 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск в пятницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, по состоянию на среду решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято.

Информация поступила от Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) АО "ЦНИИмаш". "Специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию", - подчеркнули в госкорпорации.

В предыдущий раз сближение МКС с космическим мусором произошло утром 25 ноября. Тогда фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9 прошел более чем в 5 км от станции.

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