Рогозин: пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Пуск "Союза" с Куру перенесен из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации, сообщил Роскосмос.

"Пуск ракеты "Союз-СТ-Б" с космическими аппаратами Galileo, запланированный на 3 декабря с Гвианского космического центра, перенесен на сутки по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Как уточнили в Роскосмосе, теперь пуск намечен на 4 декабря в 03:23 мск.

В ночь на среду глава компании - оператора запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo из-за непогоды перенесен на сутки и состоится в ночь на 3 декабря по московскому времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что пуск был перенесен из-за ветра на высотах. Технических проблем, подчеркнул он, не имеется.