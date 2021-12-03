Комиссия на космодроме Куру допустила к заправке ракету-носитель "Союз-СТ-Б"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Гвианского космического центра допустила к заправке ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя навигационными космическими аппаратами Galileo FOC, сообщается в пятницу на сайте Роскосмоса.

"Совместный расчет российских специалистов и иностранного заказчика запуска приступил к заправке ракеты-носителя компонентами ракетного топлива. Спустя 2,5 часа ожидается завершение всех заправочных операций и эвакуация заправочных агрегатов с "нулевой" отметки стартового комплекса", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что проблема на французской корабельной станции приема телеметрической информации на космодроме устранена.

Пуск изначально должен был состоятся в ночь на 2 декабря. Однако дважды переносился на сутки. В первый раз причиной стала непогода, во второй - неготовность станции телеметрии Гвианского космического центра (ГКЦ).

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции. В рамках реализации проекта специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в Гвианском космическом центре был построен специальный стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-СТ". С момента первого запуска 21 октября 2011 года уже осуществлено 25 пусков ракет "Союз-СТ".

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея (1564-1642), изобретателя телескопа. Всего к настоящему моменту в рамках проекта Galileo на околоземную орбиту было выведено в общей сложности 28 спутников (включая экспериментальные и рабочие аппараты). Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 года, когда ракета Ariane 5 запустила четыре аппарата Galileo FOC.