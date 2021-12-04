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В Гвианском космическом центре приняли решение на заправку и пуск ракеты "Союз-СТ-Б"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что последнюю перед пуском сводку погоды, определяющую возможность старта ракеты с космодрома Куру, получат за 20 минут до пуска

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пусковая комиссия в Гвианском космическом центре приняла решение на заправку и пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo с космодрома Куру. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Будем надеяться, что грозовой фронт пройдет мимо. Последняя перед пуском сводка погоды, определяющая возможность старта нашей ракеты в Куру, будет получена за 20 минут до пуска. Пока контакт подъема запланирован на 03:19 мск 5 декабря, то есть сегодня в ночь", - сообщил он.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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