Глава ЕКА призвал ЕС ограничить возможности Илона Маска "устанавливать правила" в космосе

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер выступил с предостережением о том, что компании Илона Маска могут занять доминирующее положение в новой космической экономике, так как де-факто диктуют в ней свои правила. В интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье вечером, Ашбахер призвал страны Европы обеспечить своим компаниям возможности для справедливой конкуренции со SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink.

"В космосе станет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно <...> обеспечить европейским поставщикам [услуг спутниковой связи] равные возможности для справедливой рыночной конкуренции - сказал Ашбахер. - Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, <...> не реагирует достаточно быстро".

По словам Ашбахера, американские регуляторы заинтересованы в доминировании США в этой сфере, и соответствующие процессы происходят "очень, очень быстро и с большой силой". Financial Times также цитирует министра экономики Люксембурга Франца Файо, призвавшего установить общие правила использования низкоорбитального космического пространства на фоне деятельности Starlink, планы развития которой предусматривают вывод на орбиту более 40 тыс. небольших спутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества космических аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту порядка 1,9 тыс. спутников Starlink.

Над созданием своих группировок низкоорбитальных спутников работают также Китай, британская компания OneWeb и американская Amazon, создающая сеть Kuiper.