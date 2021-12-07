Рогозин с космонавтами подведет первые итоги их участия в работе предприятий отрасли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет во вторник совещание с членами отряда космонавтов на Байконуре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Темой совещания станет подведение итогов работы отдела специальной экспертизы в области пилотируемой космонавтики Научно-технического совета Роскосмоса. Отдел создан по поручению генерального директора госкорпорации для вовлечения космонавтов в работу в Научно-технических советах предприятий отрасли и использования их опыта при создании новой космической техники", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, также директор Департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук сделает доклад об улучшении материального обеспечения космонавтов.

"В текущем году по поручению президента России Владимира Путина было увеличено денежное содержание членов отряда космонавтов: для летавших космонавтов оно выросло на 50 процентов, для нелетавших - на 70 процентов", - сказали в госкорпорации, уточнив, что такой шаг вывел уровень материального содержания российских космонавтов на уровень их зарубежных коллег.

Еще один вопрос, который Рогозин обсудит с членами отряда космонавтов, - дальнейшие перспективы в области жилищного обеспечения космонавтов, ипотечного кредитования, завершения строительства многоэтажного дома в Звездном городке.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки. Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.