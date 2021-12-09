Рогозин назвал странным заявление о стоимости тура на Восточный в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал странным заявление одного из участников прошедшего накануне Конгресса молодых ученых, что стоимость туристической поездки на космодром Восточный в Амурской области составляет 100 тыс. рублей.

"Да, очень странное заявление молодого человека. Ну, конечно, если вас встречает в аэропорту на Bentley (не знаю, есть ли такое авто в Амурской области) персональный водитель, с переднего сидения вам вещает очаровательная девушка - личный гид, вы обедаете в самых дорогих ресторанах Благовещенска, а потом вас на руках обносят вокруг стартовых комплексов, может тогда такая поездка на космодром Восточный и будет стоить больших денег, и то, думаю, все же меньше 100 тысяч", - написал он в четверг в Facebook.

Как отметил Рогозин, групповая турпоездка (на 100 человек на автобусе с гидом) на космодром стоила 674 тыс. 100 рублей, т. е. 6 741 рубль на человека. Для детей - скидка 50%, для работников отрасли - скидка 70%. Однако с апреля 2020 года из-за пандемии космодром Восточный для туристических посещений закрыт, продолжил он.

"Вот и понять не можем, откуда товарищ взял такую цену тура аж в 100 тыс. рублей? Парадокс, однако", - подытожил глава Роскосмоса.

В среду на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на 3-4 дня составляет порядка 100 тыс. рублей. По его словам, большая часть этой суммы уходит на оформление разрешения. Путин в ответ высказался за развитие туризма на Восточном и возмутился высокими ценами за оформление таких "путевок".