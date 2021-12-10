Российскую гиперспектральную камеру доставят на МКС в первой половине 2022 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская гиперспектральная камера "Элфокс", разработанная специалистами Московского Физтеха (МФТИ) и НПО "Лептон", будет отправлена на Международную космическую станцию в первом полугодии 2022 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МФТИ.

"Гиперспектральные камеры крайне востребованы и давно используются в мировой практике для решения важных научных задач. Аппарат, разработанный в Физтехе, не имеет российских аналогов, по своим характеристикам он не уступает зарубежным приборам и в чем-то даже их превосходит", - заявил заведующий лабораторией МФТИ Сергей Шибанов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Гиперспектральные камеры представляют собой устройства, позволяющие получать изображения Земли из космоса или с борта самолета в очень широком диапазоне электромагнитных волн и одновременно разбивать поступающую информацию по большому числу спектральных каналов. Сегодня такие приборы используются для проведения различных экологических и климатических исследований.

Первый российский прибор такого рода впервые появится на борту МКС в 2022 году, когда туда будет доставлена установка "Элфокс", разработанная физиками из МФТИ и их коллегами из НПО "Лептон" по заказу РКК "Энергия". По словам разработчиков, созданная ими камера способна снимать объекты в большом диапазоне и получать данные по 180 спектральных каналам.

В ближайшее время разработчики установки начнут обучение будущих членов экипажа станции по пользованию системой "Элфокс". Эти знания помогут космонавтам провести первые опыты по дистанционному зондированию Земли на МКС с применением российской гиперспектральной камеры после того, как она будет выведена на орбиту, доставлена на станцию и установлена на ее борту в ближайшие несколько месяцев.

"Физтех является один из немногих вузов, у которого есть прямой доступ на российский сегмент МКС как к лаборатории, позволяющей нам проверить наш прибор в реальных условиях эксплуатации. В случае успеха мы подготовим свои предложения руководству Российского космического агентства для их практической реализации в рамках федеральной космической программы", - подытожил Шибанов.