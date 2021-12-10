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Документы для полета Анны Кикиной на Crew Dragon проходят согласование

Единственная женщина в российском отряде космонавтов может первой полететь на американском корабле по программе перекрестных полетов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Документы, которые нужны для согласования полета единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, в настоящий момент проходят согласование. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В настоящий момент необходимые документы для реализации этого решения проходят согласование", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина совершит первый полет в 2022 году. Она может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства.

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