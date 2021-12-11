Ракету "Протон-М" с двумя спутниками связи установили на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", пуск которой намечен на 13 декабря, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в субботу в Twitter.

"Ракета-носитель "Протон-М" установлена на пусковую установку №39 площадки №200 и приведена в вертикальное положение. В данный момент идет подстыковка наземных коммуникаций", - сообщили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 за 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Однако в пятницу, когда ракету "Протон-М" первый раз вывезли на стартовый стол, было обнаружено замечание к разгонному блоку и пуск перенесли на резервную дату - 13 декабря, а ракету вернули в монтажно-испытательный корпус.

Ранее в АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС) сообщали, что аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градусов восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.